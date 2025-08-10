FCSB pierde cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superligă

FCSB a început mai bine meciul și și-a creat mai multe ocazii, însă unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 35 de Raul Rotund, care a profitat de marcajul slab al apărării gazdelor.

În repriza secundă, formația antrenată de Elias Charalambous a presat pentru egalare, dar portarul Denis Rusu a intervenit decisiv în mai multe rânduri.

Pentru FCSB este a treia înfrângere consecutivă în campionat.

Unirea Slobozia urcă pe locul șase, cu 7 puncte, în timp ce FCSB e pe locul 12, cu doar 4 puncte.

FCSB se pregătește acum pentru meciul retur cu Drita, din turul al treilea preliminar al Europa League.

Echipele de start