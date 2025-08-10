FCSB pierde cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superligă

FCSB a început mai bine meciul și și-a creat mai multe ocazii, însă unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 35 de Raul Rotund, care a profitat de marcajul slab al apărării gazdelor.
În repriza secundă, formația antrenată de Elias Charalambous a presat pentru egalare, dar portarul Denis Rusu a intervenit decisiv în mai multe rânduri.
Pentru FCSB este a treia înfrângere consecutivă în campionat.
Unirea Slobozia urcă pe locul șase, cu 7 puncte, în timp ce FCSB e pe locul 12, cu doar 4 puncte.
FCSB se pregătește acum pentru meciul retur cu Drita, din turul al treilea preliminar al Europa League.
FCSB: Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu – Tănase.
Antrenor: Elias Charalambous
Rezerve: M. Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian
Unirea Slobozia: Rusu – Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu – Coadă, V. Pop, Purece – Bărbuț, Afalna, Rotund.
Antrenor: Andrei Prepeliță
Rezerve: Gurău, R. Negru, Șerbănică, C. Toma, M. Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said