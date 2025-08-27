Petrișor Peiu, despre posibilii candidați propuși de președintele Nicușor Dan la SRI și SIE: „Atât Gabriel Zbârcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili, ortodocși practicanți”

Senatorul Petrișor Peiu, propus de George Simion drept posibil premier al unui guvern AUR, i-a elogiat miercuri pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca.

Mediafax se află printre publicațiile care au scris că președintele Nicușor Dan ia în calcul propunerea celor doi pentru șefia SRI, respectiv SIE.

„Atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc”, a scris Petrișor Peiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Avocatul Gabriel Zbârcea a declarat într-un podcast că este „naționalist și suveranist”. În urmă cu doi ani, el a participat ca invitat la podcastul prietenului său Florentin Țuca.

„Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, a declarat acesta.

Despre România, Gabriel Zbârcea a declarat în același podcast că „nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste”.