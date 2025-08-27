Gabriel Zbârcea, posibila propunere a lui Nicușor Dan la șefia SRI, se declară „naționalist și suveranist”

Avocatul Gabriel Zbârcea, aflat pe lista susținătorilor președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat într-un podcast că se consideră „naționalist și suveranist”.

„Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, a afirmat Gabriel Zbârcea, acum doi ani, în cadrul unui podcast al partenerului său Florentin Țuca.

Un aspect important de menționat este faptul că Gabriel Zbârcea a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation împotriva statului român, în procesul în care compania canadiană a solicitat despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

„Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste”, a declarat Zbârcea în acel podcast despre România.

Tot în podcast, Gabriel Zbârcea a povestit cum l-a întâlnit pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România.

„Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”.

Marian Munteanu este o personalitate din România recunoscută pentru legăturile sale cu mișcarea legionară.

„Eu am vrut disperat să fac politică conservatoare în PNȚCD. Ca judecător nu puteam face politică, de aceea am ales avocatura”, a mai declarat acesta.

De asemenea, Gabriel Zbârcea a condus Liga Studenților din cadrul Universității din București între noiembrie 1993 și mai 1995, potrivit CV-ului de pe site-ul Avocatura.ro.

Experiența sa ca avocat include fuziuni și achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform propriului său CV publicat, „a fost direct implicat, în calitate de coordonator, în procese de privatizare, achiziţii şi fuziuni de mare amploare, din diverse domenii ale industriei, precum şi în mai multe tranzacţii complexe din sectorul energetic, al petrolului şi gazelor naturale.”.