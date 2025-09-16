Bolojan îi răspunde lui Nicuşor Dan: Nu era posibilă corecţia fiscală fără creşterea de TVA

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă are dreptate preşedintele care susţine că, potrivit analizelor economice de la Palatul Cotroceni, deficitul putea fi redus fără creşterea TVA-ului, Bolojan a explicat contextul deciziei.

„La instalarea acestui guvern, în discuţiile premergătoare, domnul preşedinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creştem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecţie pe care toată lumea are de acord că trebuie să le luăm. Am plecat cu această idee. Am început negocierile alături de Comisia Europeană, cu partenerii noştri şi din toate analizele care au fost făcute şi din toate propunerile care au fost făcute către Comisie, a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA. Acest lucru s-a văzut în toate datele comunicate de Comisie şi dacă nu am fi luat aceste măsuri în luna iulie, am fi fost în situaţia în care la Ecofinul care s-a ţinut în luna respectivă, am fi putut ajunge în situaţia de sancţionarea României, de suspendare a fondurilor europene, pentru că nu ne-am corectat deficitul. Acest lucru a trebuit să-l facem şi mi-am asumat această responsabilitate atunci când eşti pe o anumită poziţie, trebuie să-ţi asumi deciziile care trebuie luate în condiţiile date”, a declarat prim ministrul.