Piedone și-a lansat propriul partid, PNRR, la Sala Palatului, în fața a mii de susținători

Cristian-Popescu Piedone și-a lansat astăzi, la Sala Palatului, noul partid intitulat Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR).

Aproape 5.000 de persoane au venit să ia parte la momentul lansării oficiale, la invitația președintelui Cristian Popescu Piedone, care i-a așteptat pe toți la ora 12:00.

Printre participanții la evenimentul de lansare s-au aflat deputați și senatori, primari din sectoare ale Bucureștiului și din țară, dar și membri ai echipei apropiate lui Piedone.

Conform Gândul, pe lista invitaților s-au aflat senatorul Ninel Peia, deputatul Nicolae Păun, primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă, primarul Sectorului 5 Vlad Popescu Piedone, dar și familia liderului, soția și fiica acestuia.

Unul dintre cele mai importante momente de la lansarea partidului a fost interpretarea Imnului Național de către artistul Nicolae Voiculeț, la nai. Publicul s-a ridicat în picioare pentru acest moment și a aplaudat îndelung.

Cristian Popescu Piedone a declarat că obiectivul său este să ducă PNRR în Parlamentul României, cu un rezultat de cel puțin 10% la viitoarele alegeri parlamentare.