Cristian Popescu Piedone își lansează partidul în 29 septembrie la Sala Palatului

Cristian Popescu Piedone îi invită pe susținătorii săi să i se alăture în 29 septembrie la Sala Palatului pentru „a construi un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre”.

Piedone amintește, într-o postare pe Facebook, miercuri seara, că a fost membru al PSD, de la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, „de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii!”.

Apoi spune că a făcut parte din PUSL-ul lui Dan Voiculescu, iar acum a venit vremea „să îmi slujesc țara, așa cum cred că o pot face”.

„Haideți și voi alături de mine! Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre! Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni! Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi! Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!”, scrie Cristian Popescu Piedone.

Acesta îi invită pe cei care vor să i se alăture să vină pe 29 septembrie, în București, la Sala Palatului. Evenimentul va avea loc începând cu ora 12.