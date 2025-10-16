DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum a fost supravegheat fostul șef al ANPC

Disjungerea a pornit de la denunțul lui Marian Marin, fost bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, ajuns apoi în proprietatea fiului lui Piedone.

DNA arată că „În perioada în care acesta a fost angajat în calitate de bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, într-una din zile, la început de săptămână, managerul restaurantului, respectiv Cristian Vaida i-a anunțat că „a sunat șefu”, care i-a transmis că o să vină în control la restaurant o doamnă care probabil nu o să intre în bucătăria restaurantului și care „îl știe pe șefu”. În cuprinsul denunțului se arată că prin utilizarea apelativului „șefu”, managerul Vaida Cristian se referea la Popescu Cristian-Victor Piedone.

Totodată, Cristian Vaida le-a transmis angajaților să își pună mănușile, halatele, să aranjeze frigiderele pentru a nu fi ceva neconform, să arunce ciorbele vechi și să pună etichetele. Mai mult, acesta le-a comunicat că doamna care va veni în control nu o să verifice, „doar intră și pleacă”, deoarece îl cunoaște pe „șefu”, dar totuși să fie în regulă. Managerul a mai adăugat că o să-i ofere doamnei respective ceva din partea casei sau ceva de mâncare, în caz că aceasta dorește.

În aproximativ jumătate de oră a sosit la restaurant doamna respectivă, însoțită de o altă doamnă, aceasta din urmă rămânând în sala de mese. Cealaltă doamnă a efectuat controlul singură și s-a prefăcut că se uită în interiorul restaurantului. Managerul Cristian Vaida le-a comunicat bucătarilor că aceasta nu dorește să mănânce, a servit doar o cafea și o apă, spunând că mai are de efectuat controale și că poate va reveni să mănânce după ce va finaliza activitățile de control, însă nu a revenit.”

DNA l-a supravegheat pe Piedone timp de două luni

Cristian Popescu Piedone a fost supravegheat de DNA timp de două luni, în baza a cinci mandate de supraveghere tehnică aprobate de judecători, anunță Gândul.

Procurorii s-au sesizat din oficiu pe 21 mai 2025 și au început urmărirea penală pentru „folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității”.

Pe 22 iulie 2025, DNA a pus în mișcare urmărirea penală și l-a plasat pe Piedone sub control judiciar pentru 60 de zile. Mandatele de supraveghere vizau telefoanele lui și ale apropiaților săi, precum și pe șoferul său, Gabriel Cristian Licu.

Mandatele au fost obținute începând cu 28 mai 2025 și au permis interceptarea comunicațiilor, supravegherea video și foto, localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025.

Datele de trafic și planșele fotografice au fost atașate la dosarul trimis instanței. Mandatele au inclus și prelungiri.

În acest prim dosar, DNA a audiat 20 de martori și a monitorizat activitatea lui Piedone și pe rețelele de socializare, inclusiv YouTube, unde posta și filma controale la diferite societăți.

Perchezițiile informatice au vizat telefoane, reportofon, calculatoarele lui Piedone și ale șoferului, precum și un telefon numit „cameraman campanie”.