Plângere penală pentru incitare la ură împotriva deputatului AUR Dan Tanasă

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat joi că a depus o plângere penală împotriva colegului său parlamentar Dan Tanasă, din partea AUR, pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, conform articolului 369 din Codul Penal.
28 aug. 2025

Muraru atrage atenția asupra unui „dublu standard periculos și a ipocriziei toxice practicate de AUR” și denunță public instigările la ură împotriva străinilor orchestrate de liderii partidului extremist.

„AUR face un circ național pentru o lebădă, dar activează o mașinărie de tip mafiot pentru a ascunde un caz în care o minoră ar fi fost victima unui viol comis de apropiați ai partidului. Unde este patriotismul aici?”, a declarat Muraru, într-un comunicat al organzației din Iași a PNL.

Deputatul liberal a subliniat că afirmațiile publice ale lui Tanasă, prin care a îndemnat la boicotarea și discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naționalitate, „reprezintă o instigare directă la ură, cu consecințe concrete, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în București”.

Muraru a mai criticat reacția partidului în cazul victimei de 17 ani de la școala de vară AUR: „În loc să ceară dreptate pentru victimă, AUR a activat o veritabilă mașinărie de linșaj, menită să sufoce adevărul. Protecția pe care o clamează nu este pentru români, ci pentru imaginea și membrii unui grup toxic”.

Deputatul a cerut organelor de anchetă să trateze „cu celeritate și maximă seriozitate” cazul de la școala de vară și a reiterat poziția PNL privind „un patriotism al construcției, al respectului pentru lege și al demnității umane, nu unul al urii și al mușamalizării”.