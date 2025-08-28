Plângere penală pentru incitare la ură împotriva deputatului AUR Dan Tanasă

Muraru atrage atenția asupra unui „dublu standard periculos și a ipocriziei toxice practicate de AUR” și denunță public instigările la ură împotriva străinilor orchestrate de liderii partidului extremist.

„AUR face un circ național pentru o lebădă, dar activează o mașinărie de tip mafiot pentru a ascunde un caz în care o minoră ar fi fost victima unui viol comis de apropiați ai partidului. Unde este patriotismul aici?”, a declarat Muraru, într-un comunicat al organzației din Iași a PNL.

Deputatul liberal a subliniat că afirmațiile publice ale lui Tanasă, prin care a îndemnat la boicotarea și discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naționalitate, „reprezintă o instigare directă la ură, cu consecințe concrete, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în București”.

Muraru a mai criticat reacția partidului în cazul victimei de 17 ani de la școala de vară AUR: „În loc să ceară dreptate pentru victimă, AUR a activat o veritabilă mașinărie de linșaj, menită să sufoce adevărul. Protecția pe care o clamează nu este pentru români, ci pentru imaginea și membrii unui grup toxic”.

Deputatul a cerut organelor de anchetă să trateze „cu celeritate și maximă seriozitate” cazul de la școala de vară și a reiterat poziția PNL privind „un patriotism al construcției, al respectului pentru lege și al demnității umane, nu unul al urii și al mușamalizării”.