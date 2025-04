Ponta: PSD sau AUR a plătit o uriașă campanie de boți care îmi blochează conturile

„Din momentul în care am început să vorbesc despre măsuri economice (a început atacul cu boți – n.r.) . Am început să vorbesc, să prezint pe rețele sociale, măsurile economice. Din acel moment și până acum, când vorbesc cu dumneavoastră, un partid care are resurse din subvenție, de fapt mai sunt doar doi suspecti, PSD-ul și AUR, pentru că a fost atacat eu și Nicușor Dan. Și nu bănuiesc cu USR-ul, că la ei n-au bani deloc. Deci ori PSD, ori AUR, au plătit o uriașă campanie de boți care îmi blochează contul, în special contul de TikTok și cel de Facebook”, spune Victor Ponta.

El afirmă că „nu e niciun câștig să-ți vină 200.000 de noi urmăritori din Thailanda, Brazilia și mai știu eu ce țară, pentru că de fapt ei îți blochează contul, numai au acces românii”.

„Am făcut și facem în fiecare zi solicitare și la ANCON, și la Biroul Electoral Central, și la TikTok. Deocamdată nu au reușit să facă ceva. Dar vreau să-ți spun un lucru. S-a vorbitatât de mult în România, s-au anulat alegerile.

Mi se pare asta e o explicație oficială, din cauza atacurilor online, din afara României și a Europei. Suntem la cinci luni după, iar protecția României este zero. Eu am dovedit, noi am prezentat documentele, toată lumea dă dreptate echipei mele. Da, așa e, sunt boți plătiți din afara care vă blochează conturile și toată lumea ridică din umeri”, conchide Ponta.

Și primarul Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a acuzat un atac asupra conturilor sale. El afirmă că acestea sunt sub un risc maxim ca platformele sociale să observe o activitate neobişnuită şi să le închidă, existând astfel riscul să nu mai poată face promovare electorală până la sfârşitul campaniei.

„Suntem în situaţia în care, de o zi, nu pot să mai folosesc conturile pe social media, pentru că ele sunt invadate de sute de mii de conturi false. Şi o să descriu această situaţie. Noi avem la Autoritatea Electorală Permanentă, teoretic, nişte specialişti din instituţiile statului care să prevină exact tipul acesta de situaţie, care e exact motivul pentru care noi am anulat alegerile în noiembrie. Şi iată că nu sunt în stare să facă nimic”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.