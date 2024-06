Predoiu: În ultimul an, migraţia ilegală la frontierele României a coborât cu 73 la sută

„Aş vrea să vă informez faptul că această operaţiune a fost iniţiată de către Direcţia Generală Anticorupţie a Ministerului Afacerilor Interne şi se încadrează în politica mea şi a Ministerului Afacerilor Interne, de toleranţă zero la corupţie şi de curăţenie generală în toate structurile. Sigur că mai departe, colegii de la Direcţia Generală Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat şi au lucrat cu DGPI, cu instituţiile Parchetului, cu care, de altfel, colaborează foarte bine în mai multe dosare. Şi acest semnal este unul care să arate tuturor că nu facem rabat de la niciun fel de exigenţă faţă de integritatea în exercitarea funcţiilor publice”, a spus Cătălin Predoiu, în legătură cu ancheta prin care se investighează posibila implicare a unor ofiţeri MAI într-o reţea de trafic de migranţi operând pe teritoriul României.

El arată că migraţia ilegală a scăzut în ultimul an.

„În primul rând, această acţiune demonstrează faptul că nu tolerăm niciun caz de corupţie, indiferent unde îl identificăm prin structurile specializate ale MAI, respectiv DGA şi DGPI. Este ceea ce aşteaptă cetăţenii români şi partenerii externi ai României. Este ceea ce aşteptăm şi noi de la partenerii europeni din alte state membre ale Uniunii Europene, care sunt supuse presiunii migraţiei ilegale, toleranţă zero la corupţie în toată Europa, combaterea energică a migraţiei ilegale în toate ţările europene. Aceste acţiuni trebuie coroborate şi cu cifrele statistice privind migraţia ilegală. În ultimul an, România a coborât, prin eforturile Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră, Poliţia Română şi alte structuri DGA şi DGPI, care colaborează cu alte structuri ale statului, cifra de migraţie ilegală cu 73 la sută. În ultimul an, migraţia ilegală la frontierele României a coborât cu 73 la sută. Este o performanţă pe care ne sprijinim eforturile în dosarul Schengen”, a precizat Predoiu.

Ministrul de Interne a reafirmat că obiectivul României în ceea ce priveşte aderarea completă la spaţiul Schengen este 2024.

„Nu există săptămână să nu avem acţiuni de sprijin ale acestui dosar prin Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Externe, alte structuri ale statului. Luptăm pentru Schengen în fiecare zi. Şi obiectivul nostru este 2024, într-adevăr, dar aceasta depinde de o decizie politică la nivel european. Noi ne luptăm pentru ea. De la Preşedinte până la Prim Ministru, ministru de interne, ministru de externe, parlamentari şi europarlamentari, toată lumea luptă pentru Schengen”, susţine ministrul.

Procurorii DIICOT au anunţat, marţi dimineaţă, că fac 67 de percheziţii domiciliare într-un dosar penal vizând trafic de migranţi şi spălarea banilor. Mai mulţi foşti şi actuali angajaţi ai MAI sunt implicaţi în dosar.