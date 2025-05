Predoiu le-a cerut liberalilor să îl susțină pe Nicușor Dan: Eu nu am nici cea mai mică rezervă

Premierul interimar al României și, totodată, președinte interimar al PNL, Cătălin Predoiu, le-a cerut liberalilor să îl susțină pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Președintele interimar al PNL le-a cerut, luni, liberalilor, în ședință online a Biroului Politic Național (BPN), să îl susțină pe Nicușor Dan.

La ședința liberalilor a fost invitat și Nicușor Dan, candidatul pe care liberalii au decis să îl sprijine pentru turul 2 al prezidențialelor.

„În urmă cu ceva timp, am luat decizia în unanimitate, în acest for al PNL, de a-l sprijini în turul 2 pe domnul Nicușor Dan aici de față. Noi am arătat că ne-am motivat această decizie cu poziționarea noastră corectă împotriva oricăror forțe extremiste, împotriva derapajului de la o evoluție și un drum istoric spre Vest, pentru cantonarea puternică a României în rândul democrațiilor euroatlantice. Evoluția dezbaterilor publice a confirmat că ne-am poziționat corect”, a spus Predoiu în fața liberalilor.

Predoiu a precizat că nu are „nici cea mai mică rezervă în a merge în acest proiect, în a continua această susținere”.

„Nu este vorba de persoane aici, ci de o opțiune de principiu. Este extrem de îngrijorător ce se întâmplă, piețele sunt extrem de îngrijorate, după cum am văzut, de persectiva abandonării drumului nostru către Vest. Vreau să fie foarte clar: nu avem nicio rezervă, PNL este angajat fără rezerve în această susținere”, a mai spus Predoiu, potrivit surselor citate.

Predoiu le-a mai spus liberalilor că abandonarea drumului către Vest ar fi o catastrofă națională, care ar afecta fiecare român, „inclusiv pe suporterii lui Simion”, și ar aduce stangare economică și sărăcie pentru toți.

„PNL dovedește responsabilitate și are poziția corectă în raport de interesele României și ale cetățenilor”, a mai spus Predoiu.

Turul doi al alegerilor prezidențiale are loc în 18 mai între George Simion și Nicușor Dan.