Departamentul de Stat al SUA, critic cu privire la anularea alegerilor din România în raportul pentru drepturile omului

Potrivit raportului, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, hotărând că „multiple nereguli şi încălcări ale legii electorale… au compromis transparenţa şi corectitudinea campaniei electorale”, ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfăşurării alegerilor.

„Această decizie a fost criticată de unii ca fiind o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică. Decizia Curţii Constituţionale a prezentat alegerile ca fiind influenţate în mod nejustificat de o operaţiune de informare rusă pe reţelele de socializare, dar observatori independenţi au sugerat că campania de pe reţelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc. Ţara urma să organizeze din nou primul tur al alegerilor prezidenţiale în mai 2025”, se mai arată în raport.

Conform acestuia, printre problemele semnificative în materie de drepturile omului s-au numărat rapoarte credibile privind restricţii ale libertăţii de exprimare, precum şi crime, violenţe sau ameninţări cu violenţă motivate de antisemitism.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru identificarea şi pedepsirea funcţionarilor care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar în unele cazuri acţiunile guvernului au fost insuficiente, se mai spune în raport.

De asemenea, acesta notează că organizaţiile independente de presă şi observatorii internaţionali au remarcat lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte proprietatea asupra mijloacelor de informare în masă şi finanţarea netransparentă a acestora de către partidele politice, precum şi politicile editoriale subordonate intereselor partidelor politice sau ale proprietarilor.