Prefectul Capitalei a demisionat după numirea lui Marian Neacșu la Interne: „O sfidare pentru toți oamenii decenți din MAI”

Andrei Nistor a demisionat miercuri din funcția de prefect al Capitalei, în semn de protest față de numirea lui Marian Neacșu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Într-o postare pe Facebook, acesta a criticat decizia PSD de a numi în această funcție o persoană condamnată, gest pe care îl consideră „o sfidare pentru toți oamenii decenți din MAI”.

„Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcția de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri și să continue două proiecte importante pentru această instituție”, a scris Andrei Nistor pe pagina sa de Facebook.

Fostul prefect a precizat că este dispus să ofere sprijin pentru continuarea proiectului de digitalizare a instituției, pentru care a fost deja aleasă soluția tehnică, iar finanțarea a fost obținută de la Primăria Municipiului București (PMB).

„E totul pregătit, fonduri obținute de la PMB, soluția tehnică e aleasă. Tot ce trebuie făcut e să nu o blocheze. Îmi ofer sprijinul, gratuit, în caz de nevoie”, a transmis Nistor.

Andrei Nistor propune soluții pentru sediul Prefecturii Capitalei

Andrei Nistor a făcut precizări și despre problema sediului Prefecturii Capitalei. În prezent, instituția plătește către RAAPPS o chirie de 50.000 de euro pe lună, la care se adaugă costurile pentru utilități.

El a scris că această cheltuială nu este justificată, în condițiile în care există o hotărâre de Guvern din 1994 care prevede că Primăria Municipiului București trebuie să suporte toate costurile legate de spațiul în care funcționează Prefectura.

„O hoție pe față. Asta în condițiile în care există o hotărâre de guvern din 1994 prin care PMB trebuie să achite toate costurile locative ale Prefecturii. Soluțiile sunt simple, mai ales într-un guvern full PSD: Guvernul transferă clădirea actuală (str. Batiște 13, fosta ambasadă SUA) către MAI, cu destinație clară; Prefectura se mută în fosta Primărie S5, recent amenajată (bd. Elisabeta 29-31); Prefectura se mută înapoi de unde a plecat, în PMB”, a scris fostul prefect.

Mesaj pentru viitorul prefect

Ulterior, acesta a făcut câteva mențiuni și despre experiența acumulată în timpul mandatului, perioadă în care instituția a trecut printr-o reorganizare, dar și situații de urgență.

„Am trecut printr-o reorganizare a instituției, prin diverse situații de urgență și prin multe provocări. Am descoperit aici și funcționari profesioniști. Sper ca următorul prefect să îi lase să-și facă treaba, căci știu ce au de făcut. Să îi sprijine și să nu îi încurce”, a scris acesta.