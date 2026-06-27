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Președintele Israelului, Isaac Herzog, primit luni la Palatul Cotroceni

Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în vizită oficială în România. Acesta va fi primit luni la Cotroceni de președintele Nicușor Dan și va participa la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași.
Președintele Israelului, Isaac Herzog, primit luni la Palatul Cotroceni
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 10:09, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi luni, 29 iunie 2026, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, pe președintele Statului Israel, Isaac Herzog.

Acesta va face o vizită oficială în România, la invitația șefului statului român. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași.

„Vizita Președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde”, transmite Administrația Prezidențială.

Cei doi șefi de stat vor discuta despre modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare.

Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane. O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale.

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