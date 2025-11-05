Preşedintele PNL Mureş: Primăriile vor putea externaliza serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Preşedintele PNL Mureş, Ciprian Dobre, a semnat, în calitate de coiniţiator, un proiect de lege care aduce modificări Ordonanţei de urgenţă nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Iniţiativa are ca scop sprijinirea autorităţilor locale care nu dispun de resurse financiare sau logistice suficiente pentru a organiza un serviciu propriu.

Potrivit proiectului, primăriile vor putea colabora între ele sau externaliza aceste servicii către operatori specializaţi, inclusiv din alte judeţe, în condiţiile legii.

Măsura urmăreşte o gestionare mai eficientă şi coordonată la nivel naţional, prin eliminarea obligaţiei ca fiecare unitate administrativ-teritorială să deţină propriul serviciu dedicat.

„Scopul este clar: o gestionare mai eficientă şi coordonată la nivel naţional, care să asigure aplicarea unitară a legii, indiferent de resursele locale disponibile”, a declarat Ciprian Dobre.

Prin această completare legislativă, se creează un cadru coerent care sprijină primăriile şi contribuie la o abordare responsabilă şi umană în gestionarea câinilor fără stăpân, una dintre problemele persistente ale administraţiilor locale.