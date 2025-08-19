Președintele Ungariei, la Cluj: „Maghiarii sunt de neşters din trecutul oraşului”

Șeful statului ungar a subliniat importanța identității și coeziunii maghiarilor din Transilvania: „Văd că maghiarii din Transilvania nu s-au clătinat nici în lumea modernă şi aleg din nou calea deja încercată. Clădesc împreună, uniţi. Vă mulţumesc pentru coeziune, pentru exemplul puterii comunităţii şi al edificării viitorului maghiar”, potrivit Hirado.hu.

În discursul său, Tamás Sulyok a arătat că rolul maghiarilor în istoria și prezentul orașului este incontestabil: „Maghiarii sunt de neşters din trecutul oraşului, de netăgăduit din prezentul său şi, cu siguranţă, vor aparţine şi viitorului acestuia”.

Acesta a apreciat și succesul festivalului, pe care îl consideră o dovadă a vitalității comunității: „Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”. Totodată, el a remarcat că evenimentul a depășit rolul de reafirmare a identității, devenind expresia firească a vieții comunitare: „succesul evenimentului nu mai este dovada dorinţei de a exista, ci însăşi naturaleţea realităţii trăite”.

În viziunea sa, Zilele Culturale Maghiare transmit un mesaj de deschidere și către alte comunități: „Acest eveniment este sărbătoarea maghiarilor, dar nu este doar despre maghiari, şi nu este doar pentru maghiari”.

Președintele Ungariei a adăugat că sărbătoarea poate fi un motiv de mândrie pentru întreaga Românie: „Oraşul comoară dovedeşte, în asemenea momente, că putem fi mai bogaţi unii prin alţii, mai puternici împreună, mai statornici prin colaborare şi coeziune”.

În final, Sulyok a descris Clujul ca un „punct de întâlnire”, unde merită să descoperi valorile celuilalt și să înveți din diversitate: „Pentru că cel care se închide în faţa celuilalt se privează şi de bogăţia spirituală, sufletească şi culturală pe care celălalt i-o poate oferi”.

În declarațiile ulterioare, el a precizat că prezența sa la festival reflectă importanța relațiilor pe care Ungaria le menține cu comunitățile maghiare din afara granițelor.