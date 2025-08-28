Primarul din Mangalia, suspendat din funcție, după ce a fost arestat preventiv

„În conformitate cu adresa Curții de Apel Constanța, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Constanța, sub nr. 16974/28.08.2025, prin care ni s-a adus la cunoștință dispunerea măsurii arestului preventiv față de domnul Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, astăzi, 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al domnului Radu Cristian”, a transmis Prefectura Constanța.

Reprezentanții instituției susțin că ordinul i-a fost comunicat și lui Radu Cristian.

Suspendarea mandatului durează până la încetarea măsurii arestului preventiv, arată sursa citată.

DNA a anunțat că Radu Cristian, primar al municipiului Mangalia, este cercetat pentru comiterea a cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor.

Procurorii arată că, în perioada 2020 – 2025, inculpatul ar fi pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar.