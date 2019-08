Primele reacţii după plecarea ALDE de la guvernare. Lider local: Nu sunt încântat nici de renunţarea lui Tăriceanu, nici de alianţa cu Pro România/ „PSD a distrus economia şi merge într-o direcţie extrem de proastă”

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a declarat, luni seara, după ce conducerea partidului a decis ieşirea de la guvernare şi renunţarea la candidatura la prezidenţiale a lui Călin Popescu Tăriceanu, că nu este încântat de decizii, nici de alianţa cu Pro România. Preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a declarat, după ieşirea Alianţei de la guvernare, că abordarea PSD asupra politicilor economice a fost greşită, chiar dacă unele au avut susţinerea ALDE. „A distrus economia şi merge într-o direcţie extrem de proastă”, spune el despre fostul partener.

Preşedintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, nu a participat la şedinţa partidului, fiind în concediu, şi a declarat, la finalul şedinţei, că nu este încântat de decizii.

„Sunt în concediu, nu am participat la şedinţă. Eu sunt puţin dezamăgit de renunţarea preşedintelui Tăriceanu la candidatura pentru preşedinţia României. Nu sunt încântat nici de alianţa cu Pro România şi nici de susţinerea candidaturii lui Mircea Diaconu. Am făcut alianţa cu PSD-ul care mi s-a părut mult mai nepotrivită decât ar fi cu Pro România, dar eu nu sunt absolut deloc încântat şi mi-e frică să nu sărim <din lac, în puţ>”, a spus Lazăr.

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptam un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de contrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hotărârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia", a mai spus liderul ALDE.

Lider ALDE, după ieşirea de la guvernare: S-a distrus economia

Preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a declarat, după ieşirea Alianţei de la guvernare, că abordarea PSD asupra politicilor economice a fost greşită, chiar dacă unele au avut susţinerea ALDE. „A distrus economia şi merge într-o direcţie extrem de proastă”, spune el despre fostul partener.



Întrebat, luni seara, de corespondentul MEDIAFAX, dacă era cazul ca ALDE să iasă de la guvernare, preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache a răspuns că decizia trebuia luată mai demult.

„Eu am spus asta dintotdeauna, că e o mare greşeală că ALDE stă la guvernare şi că trebuia să facă pasul acesta demult. În primul rând, pentru că abordarea asupra politicilor economice pe care le are sau le-a avut PSD şi au fost trecute prin Parlament şi cu susţinerea ALDE este greşită, din punctul meu de vedere. A distrus economia şi merge într-o direcţie extrem de proastă. Investiţiile nu au fost dirijate către dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri”, a spus Iordache.

Despre alianţa cu Pro România, liderul de la Gorj nu a vrut să comenteze.

În privinţa PSD, preşedintele ALDE Gorj a spus că cel mai probabil va guverna într-un guvern minoritar, dacă nu se va pune presiune pe Opoziţie.

„Nu are nimeni interes acum. Partidele care sunt în opoziţie nu vor să preia guvernarea. Este o situaţie economică foarte proastă şi ei au făcut atât de multe promisiuni, care încă nu sunt onorate şi cu siguranţă ar spune că ei le duceau la îndeplinire. Aşa că nimeni nu va veni să preia guvernarea, o vor mai duce aşa, dacă nu va fi pusă presiune pe Opoziţie să facă ceva”, a mai spus Iordache.

Lider ALDE Teleorman: Decizia trebuia luată de când Tudorel Toader a fost remaniat

Alianţa trebuia să ia decizia ieşirii de la guvernare din momentul în care Tudorel Toader a fost remaniat, a declarat, luni seara, pentru corespondentul MEDIAFAX, Florică Ică Calotă, liderul Alianţei la Teleorman. El consideră că, în ultimii trei ani, coaliţia cu PSD nu a fost benefică pentru ALDE.

Deputatul Florică Ică Calotă, liderul ALDE Teleorman, a declarat că ruperea Coaliţiei este din vina PSD, care „nu şi-a ţinut promisiunea”

„În opinia mea, e o decizie care trebuia luată mai de mult, de un an de zile, de când domnul Toader (Tudorel Toader – n.r.) a fost remaniat. Pentru că alianţa cu PSD, în decursul celor trei ani de zile, a fost, din punctul meu de vedere, nebenefică pentru ALDE. Cât despre Mircea Diaconu, după cum ştiţi, el a făcut parte din grupul ALDE în Parlamentul European, este un liberal şi cred că va lua voturi de la toate partidele politice şi va avea un rezultat extrem de bun. Faptul că domnul Tăriceanu nu candidează este, în mare măsură, legat de faptul că PSD nu şi-a ţinut promisiunea, în sensul că el trebuia să fie candidatul PSD - ALDE- Pro România. PSD încă o dată a jucat la offsid, ne-a amăgit, ne-a ţinut încă doi ani de zile la guvernare, minţind că vor pune candidat pe cel mai bine plasat, adică pe domnul Tăriceanu, pentru ca în ultimul moment, să le facă surpriza asta neplăcută”, a spus Calotă.

