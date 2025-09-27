Protest al sindicaliștilor din finanțe, astăzi, în faţa Ministerului Finanţelor

Sindicaliştii din domeniul finanţelor organizează astăzi un protest la sediul Ministerului Finanţelor.

Printre cererile pe care ei le au se numără finanţarea corectă a instituţiilor și stabilirea unor norme realiste de muncă. Sindicaliștii au declarat că protestul are loc într-o zi liberă, pentru a nu afecta activitatea instituţiilor.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice, SindFISC, a anunţat că manifestaţia va avea loc sâmbătă, între orele 12:00 şi 14:00, în faţa Ministerului Finanţelor.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenţia asupra celor 10 revendicări esenţiale – «10 pentru finanţişti», formulate în interesul angajaţilor, al funcţionării corecte a instituţiilor financiare, fiscale şi vamale şi al opiniei publice, in general”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Cele zece solicitări ale participanţilor la protestul de astăzi sunt:

Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre

Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării

Adoptarea Statutului finanţistului, drepturi şi îndatoriri clare

Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi

Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar

Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date

Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere

Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi

Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar

Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre

„Acţiunea beneficiază şi de sprijinul declarat al altor organizaţii sindicale din administraţia publică, inclusiv al celor de la nivel european, care îşi manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanţiştii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestand astfel responsabilitatea faţă de contribuabili şi faţă de stat”, au mai precizat sindicaliştii.

Reprezentanţii SindFISC au mai declarat că prin această iniţiativă „acţionează nu doar pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi, ci şi pentru apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, fără de care statul român nu ar putea funcţiona eficient”.