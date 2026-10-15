Radarele e-SIGUR și controlul vitezei: Schimbarea radicală din trafic care îi vizează pe toți șoferii români

Documentul prevede și măsuri pentru combaterea violenței domestice și a femicidului, utilizarea inteligenței artificiale în investigații și monitorizarea inteligentă a frontierelor.

În domeniul ordinii publice, viitorul Executiv propune delimitarea prin lege a competențelor instituțiilor, pentru eliminarea suprapunerilor dintre acestea.

„Delimităm prin lege, împreună cu autoritățile locale, atribuțiile poliției locale față de Poliția Română, precum și competențele Poliției și ale Jandarmeriei, fără suprapuneri, și integrăm funcțional poliția locală în sistemul național de ordine publică”, se arată în programul de guvernare.

În cazul Jandarmeriei, o parte dintre activitățile de pază a obiectivelor ar urma să fie preluate de sisteme tehnice de securitate, iar personalul va putea fi utilizat atât pentru pază, cât și pentru ordine publică.

Programul prevede și analizarea transferării unor activități considerate nespecifice din portofoliul structurilor de aplicare a legii, cu scopul concentrării personalului și resurselor asupra misiunilor principale de ordine și siguranță publică.

Controlul vitezei medii și extinderea e-SIGUR

Una dintre schimbările anunțate în domeniul rutier este introducerea controlului vitezei medii. Executivul propus de Niculescu vrea, de asemenea, modificarea legislației pentru procesarea automatizată a abaterilor și operaționalizarea sistemelor automate e-SIGUR.

„Actualizăm cadrul legal pentru procesarea automatizată a abaterilor rutiere, cu semnalări de la Poliția Rutieră, administratorii de drumuri și participanții la trafic, și operaționalizăm sistemele automate de detectare e-SIGUR. Introducem controlul vitezei medii, comunicăm electronic cu șoferii, căutăm finanțare sustenabilă pentru investiții, eliberăm prin digitalizare personalul specializat pentru activitatea din trafic și continuăm educația rutieră”, prevede documentul.

Monitorizarea electronică, permanentizată. Obiectiv de reducere a femicidului

În privința violenței domestice, viitorul Executiv își asumă trecerea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME) de la faza-pilot la un regim permanent.

„Trecem Sistemul informatic de monitorizare electronică (SIME) din faza-pilot în regim permanent, pentru intervențiile în cazurile de violență domestică, cooperăm cu serviciile de asistență pentru a preveni revictimizarea și identificăm, protejăm și îndrumăm spre servicii specializate victimele traficului de persoane și ale violenței de gen”, se arată în program.

Executivul propus de Niculescu își asumă și ca obiectiv reducerea semnificativă a cazurilor de femicid.

„Îmbunătățim mecanismele de prevenire și acționăm pentru reducerea semnificativă a cazurilor de femicid, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu și cu societatea civilă”, potrivit documentului.

Programul include separat un plan de reducere a violenței stradale, creșterea prezenței Ministerului Afacerilor Interne în mediul rural și în zonele urbane marginalizate și intensificarea activităților de prevenire în școli, spații recreative și mediul online.

Sunt vizate și infracțiunile de mediu, în special cele care privesc fondul forestier și deșeurile, pentru care programul propune întărirea investigațiilor și a cooperării cu parchetele.

Inteligență artificială în investigații, dar „cu decizia finală la om”

În combaterea criminalității organizate, viitorul Guvern anunță consolidarea acțiunilor împotriva grupărilor transnaționale, traficului de droguri și de persoane și criminalității informatice, cu „atenție specială pentru porturile de la Marea Neagră”.

O altă direcție este dezvoltarea anchetelor digitale și a criminalisticii, precum și folosirea inteligenței artificiale.

„Folosim responsabil inteligența artificială în analiza datelor, investigații și procesele administrative, conform regulilor europene, cu decizia finală la om. Consolidăm capacitatea instituțională pentru derularea investigațiilor financiare”, prevede programul de guvernare.

Documentul anunță și investiții în siguranța online, „în special a minorilor”, precum și intensificarea cooperării internaționale în combaterea criminalității.

Monitorizare inteligentă la frontiere

După aderarea completă la spațiul Schengen, viitorul Executiv propune dezvoltarea monitorizării inteligente a frontierelor și aplicarea unor măsuri compensatorii.

„Dezvoltăm monitorizarea inteligentă a frontierelor, aplicăm măsuri compensatorii eficiente după aderarea completă la Schengen, precum și Pactul privind migrația și azilul, cu accent pe screening și returnare rapidă”, se precizează în document.

Obiectivul declarat este menținerea unor frontiere „sigure și fluide pentru persoane și mărfuri”, concomitent cu întărirea rolului României în securitatea Mării Negre și a spațiului Schengen.

Programul prevede și gestionarea comună a resurselor Poliției de Frontieră și Inspectoratului General pentru Imigrări pentru combaterea migrației ilegale și gestionarea migrației legale.

Reorganizare la IGSU și Aviație. Structurile județene și punctele aeromedicale, comasate în structuri teritoriale

Schimbări importante sunt propuse și pentru sistemul de intervenție în situații de urgență. Programul anunță reorganizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și a Inspectoratului General de Aviație (IGAv), precum și modificări privind serviciile județene de ambulanță.

„Reorganizăm structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) și, cu Ministerul Sănătății, ambulanțele județene, comasând structurile județene și punctele aeromedicale în structuri teritoriale, cu mai puține funcții de conducere și cu păstrarea capacității de răspuns din fiecare județ”, se arată în program.

În colaborare cu consiliile județene, serviciile Salvamont-Salvaspeo ar urma să fie, la rândul lor, comasate „într-un singur serviciu pe județ”.

Programul prevede totodată dotarea IGSU și IGAv cu tehnologii moderne și integrarea sistemelor de alertare într-o singură platformă.

„Dotăm IGSU și IGAv cu tehnologii moderne și integrăm sistemele de alertare, inclusiv RO-ALERT, într-o platformă unificată conectată la protecția civilă europeană”, potrivit documentului.

Guvernul propus de Luca Niculescu intenționează, de asemenea, să dezvolte împreună cu Ministerul Apărării infrastructura de pregătire pentru cutremure, incendii, inundații și atacuri cibernetice și să actualizeze legislația privind voluntariatul și pregătirea pentru situații de criză.