Guvernul Niculescu pregătește reorganizarea Poliției, cu Marian Neacșu la Interne. Ce se schimbă pentru polițiști, jandarmi și șoferi

Programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu include un capitol dedicat reformării Ministerului Afacerilor Interne, instituție care va reveni PSD în formula de guvern negociată cu premierul desemnat.

Marian Neacșu, propunerea social-democraților pentru conducerea MAI, ar urma să coordoneze reorganizarea structurilor de ordine publică, schimbarea modului în care sunt distribuiți polițiștii în teritoriu și modificarea regulilor de carieră din sistem.

Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Pe 22 februarie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Neacșu la șase luni de închisoare cu suspendare, după ce, în calitate de deputat, și-a angajat fiica la propriul birou parlamentar.

Ce prevede programul de guvernare al guvernului Luca Niculescu-PSD pentru MAI

Documentul prevede adoptarea unei Strategii Naționale pentru Siguranță Internă pentru perioada 2027–2031, care va stabili modul de organizare, resursele și investițiile instituțiilor din subordinea MAI.

Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor fi reorganizate

Una dintre principalele măsuri vizează reorganizarea structurilor teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

Potrivit programului, această reorganizare va fi făcută pe baza unei analize de risc actualizate anual, care va determina modul în care sunt distribuite resursele și personalul.

Guvernul promite că schimbările nu vor reduce prezența forțelor de ordine în mediul rural și în localitățile mici.

În paralel, aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne va fi restructurat în urma unui audit funcțional. Sunt prevăzute centre de servicii comune și transferarea unor resurse către structurile operative, astfel încât mai mult personal să fie disponibil pentru activitatea din teren.

Programul nu precizează câte posturi vor fi desființate sau transferate și nici dacă actualele inspectorate județene vor fi comasate.

Poliția locală primește un nou rol. Guvernul vrea să elimine suprapunerile cu Poliția Română

O altă măsură importantă privește schimbarea atribuțiilor poliției locale și delimitarea competențelor dintre Poliția Română și Jandarmerie.

Guvernul intenționează să modifice legislația astfel încât fiecare instituție să aibă responsabilități clar definite, fără suprapuneri.

Poliția locală ar urma să fie integrată funcțional în sistemul național de ordine publică, printr-un mecanism stabilit împreună cu autoritățile locale.

În cazul Jandarmeriei, programul prevede utilizarea mai extinsă a sistemelor tehnice de securitate pentru paza obiectivelor, ceea ce ar permite folosirea personalului atât pentru pază, cât și pentru misiuni de ordine publică.

Schimbări pentru șoferi: controlul vitezei medii și extinderea sistemului e-SIGUR

Reforma Ministerului de Interne va viza și Poliția Rutieră. Programul de guvernare prevede introducerea controlului vitezei medii, pe lângă extinderea sistemului automatizat e-SIGUR.

Acest tip de control permite determinarea vitezei medii cu care un autovehicul parcurge un anumit tronson de drum, în locul verificării vitezei doar într-un punct.

Guvernul vrea și actualizarea legislației privind procesarea automată a abaterilor rutiere, inclusiv prin semnalări provenite de la administratorii drumurilor și participanții la trafic.

O altă modificare este comunicarea electronică dintre Poliția Rutieră și conducătorii auto.

Noi reguli pentru polițiști: avansări în funcție de performanță, concursuri pentru șefi și verificări de integritate

Programul de guvernare propune modificarea modului în care polițiștii își construiesc cariera profesională.

Avansarea ar urma să fie corelată mai puternic cu performanța, nu doar cu vechimea în sistem, iar ocuparea funcțiilor de conducere se va face prin concurs.

Guvernul promite și reformarea Academiei de Poliție și modernizarea centrelor de pregătire profesională până în 2027, inclusiv prin sisteme de învățare online și centre de excelență.

În același timp, vor fi introduse verificări periodice de integritate pentru funcțiile cu risc ridicat, în special cele din structurile antidrog, criminalitate organizată și Poliția de Frontieră.

Documentul prevede și extinderea utilizării camerelor corporale de către polițiștii din structurile operative, cu reguli unitare pentru înregistrări.

Inteligență artificială în anchete și documente digitale

Guvernul Niculescu intenționează să extindă folosirea tehnologiilor digitale în activitatea polițiștilor.

Programul prevede utilizarea inteligenței artificiale în analiza datelor, investigații și activitățile administrative, cu respectarea legislației europene și păstrarea deciziei finale la nivel uman.

Vor fi dezvoltate și capacitățile de criminalistică digitală și de investigare a criminalității informatice, în special pentru combaterea fraudelor online, traficului de persoane și criminalității organizate.

Pentru cetățeni, Guvernul propune digitalizarea unor documente, inclusiv a permisului de conducere, și simplificarea procedurilor pentru obținerea pașapoartelor, cazierului judiciar și înmatricularea autovehiculelor.

Obiectivul este creșterea cu 50% a numărului de servicii electronice disponibile prin platformele MAI și dublarea numărului de utilizatori până în 2028.

Reorganizare și la serviciile de urgență

Schimbările pregătite la Ministerul Afacerilor Interne vor afecta și structurile pentru situații de urgență.

Programul prevede reorganizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General de Aviație, precum și coordonarea cu Ministerul Sănătății pentru reorganizarea serviciilor județene de ambulanță.

Sunt vizate comasarea unor structuri județene și a punctelor aeromedicale în structuri teritoriale, reducerea numărului de funcții de conducere și păstrarea capacității de intervenție în fiecare județ.

Totodată, Guvernul intenționează să integreze sistemele de avertizare, inclusiv RO-ALERT, într-o platformă unificată conectată la mecanismele europene de protecție civilă.

Toate aceste măsuri sunt cuprinse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028. Implementarea lor va depinde de adoptarea modificărilor legislative necesare și de resursele bugetare disponibile, după învestirea noului Executiv.