Radu Burnete, despre reforme: Marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului

„Majoritatea măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România”, spune consilierul prezidențial, la RFI.

Radu Burnete admite că reformele sunt dificile, dar spune că ele trebuie duse la bun sfârșit: „Eu cred că majoritatea măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România (…). Gândiți-vă că operăm cumva un pacient care nu e anesteziat, România. Când începi să lucrezi la o anumită măsură, am văzut de multe ori chiar și în practică, realizezi sau ți se evidențiază lucruri de care nu erai conștient și atunci trebuie să faci un pas în spate, să măsori din nou. Guvernul nu poate să taie chiar așa ca un măcelar”.

În opinia sa, „Guvernul nu are de ales decât să meargă înainte cu aceste reforme, care vor stârni nemulțumiri (…). În ceea ce privește concesiile, să știți că Guvernul discută cu toate aceste categorii. Chiar și eu m-am văzut cu sindicatele din educație, le-am ascultat. Sunt sigur că acolo unde cineva chiar reușește să arate Guvernului că poate a luat-o pe o cale greșită sau poate nu a făcut reglajul cel mai bun, eu sunt sigur că o să vedem niște ajustări”.

Burnete: Trebuie să repunem finanțele publice pe o traiectorie corectă

Pe de altă parte, consilierul prezidențial crede că „având în vedere cât de mare este deficitul nostru, cât de repede trebuie să repunem finanțele publice pe o traiectorie corectă, e justificată urgența cu care acționează Guvernul Bolojan în clipa de față”.

Întrebat care este cea mai mare vulnerabilitate a măsurilor fiscale de până acum, Radu Burnete a răspuns: „Marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului (…). Finanțatorii noștri și locali și internaționali au spus: OK, ceea ce ați anunțat și ceea ce spuneți că veți face ne dă într-adevăr încredere să vă împrumutăm mai departe. Dar mi-e teamă că dacă deraiem și pierdem această încredere, ne va lua mulți ani de zile să o recuperăm, iar pentru noi, asta ar fi dramatic”.