Rareş Bogdan s-a pus pe numărat bude: După 5 ani de zile, mai avem 48 de şcoli cu toalete în curte

Rareş Bogdan este de părere că, în ciuda celor „149 de ani de istorie”, PNL nu „nu a ştiut să-şi prezinte foarte bine ceea ce a făcut”.

„Nu am ştiut să arătăm românilor şi lumii ceea ce am făcut. De foarte multe ori sunt oprit în aeroporturi, în pieţe, în malluri, în spaţii comune de către români. Şi îmi spun: Domnule Rareş, dar de cinci ani ce aţi făcut? Ce a făcut PNL la guvernare?” Aş putea vorbi o zi, o noapte şi încă o zi, pentru că am făcut foarte multe lucruri şi dau exemplu şcolilor, pentru că e o chestiune ce ţine de educaţie şi de importanţa pe care PNL o dă educaţiei. În momentul când din cele 18.500 de şcoli din România, acum cinci ani când PNL a intrat la guvernare, cu prima guvernare liberală, cu Ludovic Orban, existau 2.600 de şcoli, ruşinea Europei, care aveau încă toalete în curte, iar copiii, profesorii, români, trebuiau să meargă prin ploaie, zăpadă, frig, spre aceste locuri. Astăzi, după cinci ani de zile, mai există exact 48”, a spus el la mitingul comun al PNL Diaspora şi Partidul Popular din Spania, de duminică.

Potrivit lui Rareş Bogdan, „18.000 au fost modernizate cu bani europeni. S-au modernizat 6.000 de şcoli”.

Continuându-şi retorica, Bogdan a mai spus că există „trei ţări care au independenţă energetică”, adăugând că România este una dintre cele trei. „Folosim gaz din producţie proprie”. „Vom fi cel mai mare furnizor de gaz, prin Neptun Deep”.