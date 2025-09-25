Rareş Hopincă: Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2. A fost sesizat Colegiul Medicilor

„După reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Sectorului 2, am descoperit un fenomen „ciudat” : o explozie de concedii medicale. Doar în iulie 2025 s-au dat 113 concedii medicale, cu 50% mai multe decât anul trecut, adică 1142 de zile de absenţă”, a scris joi seara pe Facebook primarul Rareş Hopincă.

Conform acestuia, s-au plătit 250.000 de lei în plus din bugetul Sectorului 2.

„Fix acum, când am redus cheltuielile salariale cu aproape 20 de milioane lei şi redirecţionăm banii spre şcoli, străzi şi servicii publice, brusc au apărut valuri de probleme medicale. Coincidenţă?”, se întreabă primarul.

Acesta anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor şi cere verificări clare şi corecte: „Cine are probleme reale de sănătate, are tot sprijinul. Cine însă crede că poate fenta sistemul pe spatele cetăţenilor, trebuie să ştie că în Sectorul 2 nu merge aşa!”.