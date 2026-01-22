Primarul Sectorului 2 a depus cererea de finanțare pentru pregătirea extinderii Magistralei M2, în zona Pipera–Petricani

Autoritățile locale au anunțat că a fost depusă cererea de finanțare pentru etapa de pregătire a investiției, necesară înainte de demararea lucrărilor propriu-zise.

„Am preluat anul trecut proiectul de extindere a Magistralei de metrou M2, în zona Pipera–Petricani, de la Metrorex și Ministerul Transporturilor. Ieri am depus cererea de finanțare pentru pregătirea acestei investiții. Proiectul vizează realizarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru a putea trece la etapa următoare, cea a lucrărilor, în parteneriat cu Metrorex, prin Programul Transport 2021–2027”, a transmis primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, într-o postare pe Facebook.

Potrivit edilului, extinderea Magistralei M2 are ca obiectiv principal îmbunătățirea transportului public și reducerea presiunii traficului rutier din zona de nord a Sectorului 2, una dintre cele mai aglomerate arii ale Capitalei. Valoarea totală a proiectului este estimată la 7,4 milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată din Fondul de Coeziune.

Rareș Hopincă a mulțumit echipei din cadrul Primăriei Sectorului 2 pentru „efort și perseverență” și a precizat că va informa publicul cu privire la evoluția proiectului și la pașii următori necesari pentru implementarea investiției.