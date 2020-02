Moise Guran a reacţionat, pe o reţea de socializare, sâmbătă, după ce Traian Băsescu l-a atacat în timpul unor emisiuni de vineri şi a spus că a avut o discuţie ceva mai tensionată cu fostul preşedinte, „acum aproape un an, în campania de la Europarlamentare”.

Răspunsul lui Moise Guran pentru Băsescu: Am avut într-adevăr o discuţie mai tensionată cu fostul preşedinte

„După dezbaterea (pe care nu am moderat-o eu, ci doar am organizat-o ca producător) i-am spus fostului preşedinte că un pic mai multă civilitate în politică nu are cum să strice (ceva de genul, nu-mi mai amintesc exact cuvintele). I-am sugerat adică să încerce să fie ceva mai politicos cu adversarii săi politici. Nu cred că aş putea avea nimic altceva de adăugat la ce i-am spus atunci”, a scris Moise Guran, pe Facebook.

În timpul emisiunii Adevărul Live, Traian Băsescu a spus că fostul jurnalist Moise Guran, membru USR, „e o panaramă” şi că „va fi un rateu în politică”.

Ulterior, în emisiunea „Gândurile lui Cristoiu” de vineri, Traian Băsescu i-a transmis un mesaj lui Moise Guran. „Nu am nicio legătură cu Nicuşor Dan. Cred că am vorbit o dată la Parlament. Dar îl susţin pentru că este singurul candidat pe fruntea căruia scrie 'Bucureşti'”, a declarat fostul preşedinte, acum europarlamentar PMP.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.