Războiul din Gaza este cel mai „sângeros conflict” pentru jurnaliști, avertizează o expertă ONU

O expertă a ONU a acuzat luni Israelul că atacă jurnaliști pentru a ascunde un „genocid” în Fâșia Gaza și a avertizat că acest conflict este „cel mai sângeros observat vreodată” pentru presă, relatează AFP.

Folosindu-se de date ONU care arată că cel puțin 252 de jurnaliști au murit de la începutul războiului din Gaza pe 7 octombrie 2023, Irene Khan, reprezentant special al Națiunilor Unite pentru dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, a spus că acest număr depășește bilanțul „din cele două războaie mondiale, din războiul din Vietnam, din războiul din Iugoslavia și din războiul din Afganistan luate împreună”.

Ea a declarat că actualul „conflict este cel mai sângeros observat vreodată pentru jurnaliști”, iar numărul morților „va continua probabil să crească, având în vedere că în fiecare săptămână auzim de noi decese”.

„Modul în care jurnaliștii sunt uciși, reduși la tăcere (…) constituie o mușamalizare a genocidului”, a declarat Irene Khan.

Irene Khan a făcut o comparație între războiul înfiorător din Fâșia Gaza și războiul din Ucraina, unde 14 jurnaliști au murit de la invazia rusă din februarie 2022.

Pentru că este un expert independent mandatat de ONU, Irene Khan a spus că mulți dintre jurnaliștii uciși în Gaza au fost „luați ca țintă”.

Ea a condamnat „campaniile de defăimare” ale Israelului, care acuză jurnaliștii morți în atacuri că sunt „susținători ai terorismului sau chiar teroriști”.

„Nu este vorba doar de a ucide jurnaliști, ci de o tentativă manifestă de a ucide informația”, a spus Irene.

Mai mult decât cele menționate, de care ea este extrem de revoltată, Irene și-a arătat indignarea și față de blocada impusă jurnaliștilor internaționali, care nu pot intra în Fâșia Gaza în scop profesional, pentru a transmite informații și imagini recente, reale, din timpul războiului.

„Nu-mi amintesc de o altă situație în care un stat membru al Națiunilor Unite să fi refuzat accesul entităților media internaționale independente în timpul unui conflict”, a spus Irene Khan.

„Statele trebuie să oprească Israelul înainte ca toți jurnaliștii din Gaza să fie reduși la tăcere”, a mai relatat experta.