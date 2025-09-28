Războiul din Ucraina, ziua 1.313. Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei / Două partide pro-ruse, interzise din scrutinul din Moldova

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu bombardiere, rachete și drone

Rusia a lansat în noaptea de 28 septembrie un atac de amploare asupra Ucrainei, vizând în special Kievul și Zaporojie, cu bombardiere strategice, rachete și drone Shahed.

În capitală, un bloc de cinci etaje a fost distrus parțial, mai multe clădiri și infrastructuri civile au fost avariate, iar cel puțin cinci persoane au fost rănite.

Două partide pro-ruse, interzise înainte de alegerile din Moldova

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a exclus din scrutinul parlamentar de astăzi partidele Moldova Mare și Inima Moldovei, după ce autoritățile au descoperit probe privind finanțare ilegală și legături cu rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor.

Ambele formațiuni făceau parte din blocuri politice proruse care urmau să concureze cu partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu.

Decizia vine pe fondul unor anchete internaționale care au dezvăluit o campanie amplă de propagandă și ingerințe rusești în Moldova.

Ucraina pregătește acorduri majore de armament cu SUA

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina lucrează la două mari înțelegeri cu Statele Unite, una pentru achiziția de arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari și alta pentru exportul de drone produse în țară.

Președintele ucrainean a spus că detaliile vor fi puse la punct în această toamnă, când o delegație ucraineană va merge la Washington.

Zelenski a precizat că Ucraina va controla exportul de arme proprii pentru a-și putea completa urgent necesarul militar, în special în domeniul dronelor.