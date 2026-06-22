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Reacția lui Dominic Fritz, după căderea Guvernului Veștea: „Avem nevoie urgent de consultări transparente”

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat dur tentativa de învestire a Guvernului Veștea, după ce Cabinetul nu a obținut voturile necesare în Parlament.
Reacția lui Dominic Fritz, după căderea Guvernului Veștea: „Avem nevoie urgent de consultări transparente”
Iulian Moşneagu
23 iun. 2026, 00:02, Politic
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„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani”, a scris Dominic Fritz, luni seară, pe Facebook.

Liderul USR a susținut că oamenii sunt „sătui de nedreptate” și că „nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară”.

„După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună”, a transmis Fritz.

Dominic Fritz a mai spus că este mândru că USR „a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor”.

„Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană”, a mai scris Fritz.

Guvernul Veștea nu a trecut de votul de învestire din Parlament. Cabinetul condus de Adrian Veștea a primit 189 de voturi „pentru”, sub pragul de 233 necesar pentru învestire.

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