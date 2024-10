Referendumul din Bucureşti: Primarul Nicuşor Dan explică alegerea datei şi provocările logistice

Întrebat de ce a propus referendumul în ziua primului tur al alegerilor prezidenţiale, Nicuşor Dan a răspuns: „Din motive logistice. Adică, deja românii au ieşit anul acesta o dată din casă şi vor mai ieşi de trei ori. Să-i mai scoatem încă o dată? Şi înseamnă şi cheltuieli pentru săli, cabine, tuşiere, oameni şi comisii.”

„Există o lege care permite suprapunerea alegerilor naţionale cu un referendum naţional. Totuşi, nu avem o lege care să permită suprapunerea unui rând de alegeri naţionale, oricare ar fi ele, cu un referendum local. Asta nu înseamnă că nu poate fi organizat”, susţine primarul capitalei.

El a menţionat şi alte chestiuni de natură legală şi logistică pe care propunerea sa de referendum trebuie să le rezolve. Printre acestea se numără componenţa comisiei şi ora de închidere a urnelor, care diferă.

„O să discutăm inclusiv cu Guvernul, să vedem dacă nu putem face astfel încât să avem aceeaşi comisie şi ca legile care au fost deja date pentru un referendum naţional să existe o modificare similară şi pentru un referendum local cu alegeri naţionale”, a afirmat Dan.

Nicuşor Dan a explicat şi de ce nu a iniţiat acest demers în primul său mandat de primar general.

„Da, primul mandat a fost un mandat de heirup. În sensul că mai bine de un an am plătit datorii, adică am eşalonat; aceasta a fost principala preocupare. Ne-am ocupat de lucrări curente şi de eşalonarea datoriilor astfel încât să devenim credibili financiar.

În paralel, au fost toate disputele pe zona de urbanism, după care am intrat în criză de timp cu fondurile europene pe care urma să le pierdem dacă nu le cheltuiam până la sfârşitul anului 2023... şi nu a fost niciodată un răgaz suficient pentru o campanie electorală care să ducă la referendum.”

Nicuşor Dan a mai spus că, din punct de vedere politic, şi-a asigurat susţinerea pentru referendum la nivelul Consiliului General, despre care spune că „există acolo o majoritate care a funcţionat, mai puţin în perioada alegerilor locale, între USR, PNL şi PMP. Fiecare dintre aceste partide mi-a confirmat că susţine referendumul.”

Cele două întrebări la care Nicuşor Dan îi va invita pe bucureşteni să se pronunţe prin „DA” sau „NU” sunt următoarele:

1. Sunteţi de acord ca repartizarea impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni între Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăriile de Sector să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?

2. Sunteţi de acord ca Primarul General al Municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?