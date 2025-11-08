Rogobete: Mâncarea din spitale nu e un moft. Primesc zilnic mesaje de la pacienți

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține că mâncarea din spitale nu este un moft, ci indică respectul sistemului pentru pacient. El spune că primește zilnic mesaje din partea pacienților.

„Am spus de fiecare dată, și o repet și astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutrițională, iar în al doilea rând, o formă de respect — respectul sistemului, al spitalului și al managerului pentru pacient. Modul în care este preparată, servită și prezentată masa spune foarte mult despre grija, demnitatea și responsabilitatea pe care o avem față de oameni”, a scris sâmbătă pe Facebook ministrul Sănătății.

Acesta spune că multe spitale pun preț pe această formă de respect și își îmbunătățesc bucătăriile, meniurile și condițiile de servire, dar că sunt locuri unde lucrurile nu stau bine.

„Primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătății — și vă încurajez să continuați să semnalați aceste situații”, adaugă Alexandru Rogobete.

El a oferit sâmbătă un exemplu pozitiv.