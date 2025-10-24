România deschide un Consulat Onorific în Nassau, Bahamas

La eveniment au participat Frederick A. Mitchell, ministrul Afacerilor Externe al Bahamas, și Jerusa Ali, director general, a căror prezență a reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea cooperării și prieteniei între România și Bahamas, se arată într-un comunicat al ambasadei.

În cadrul ceremoniei, Bruno A. Roberts a fost numit oficial Consul Onorific al României în Bahamas. Cu o carieră solidă în sectorul financiar și de afaceri din Bahamas, Roberts aduce experiență și dedicare în noul său rol, se mai arată în comunicat.

Consulatul va funcționa ca o platformă importantă pentru întărirea relațiilor bilaterale și cooperarea în domeniile educației, comerțului, turismului și schimburilor culturale, sprijinind totodată cetățenii români și facilitând conexiunile între oameni.

Deschiderea consulatului marchează un nou capitol în relațiile România–Bahamas, evidențiind implicarea tot mai mare a României în regiunea Caraibelor.