Rusia a permis ca navele sale să fie escortate de grupuri armate mobile, a anunțat consilierul Nikolai Patrușev, potrivit Live: Ukraine.

Anterior, consilierul lui Putin a vorbit despre o campanie „fără precedent” care vizează navele care transportă marfă din porturile rusești.

Nikolai Patrușev a făcut declarația după ce petrolierul rusesc Arctic Metagaz a luat foc în Marea Mediterană la începutul lunii martie, probabil în urma unui atac cu drone. Petrolierul, parte a flotei din umbră, a plutit în derivă în Marea Mediterană timp de trei săptămâni și în prezent este remorcat spre Libia.

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de producerea atacului.