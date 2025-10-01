Rușii susțin că au ocupat o localitate din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Informația nu a fost confirmată de ucraineni sau din surse independente.

Armata rusă a revendicat miercuri, capturarea unei localități situată la 12 kilometri de regiunea vecină Donețk. Prin intermediul unui comunicat citat de Le Figaro, Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele sale au ocupat localitatea Verbove.

În ultimele zece zile, rușii au avut numeroase operațiuni militare în zonă. Dacă informația va fi confirmată, ocuparea localității ar reprezenta un avans semnificativ al rușilor în regiunea menționată.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite zone pe care încă le administrează parțial, în special regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul a respins această propunere.

Regiunea Dnipropetrovsk nu este una dintre regiunile ucrainene pe care Moscova pretinde că le anexează.