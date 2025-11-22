Negrescu: Planul de pace pentru Ucraina trebuie să includă garanții reale de securitate

Negrescu subliniază că orice inițiativă care poate apropia sfârșitul războiului trebuie analizată cu seriozitate, dar pacea trebuie să fie durabilă și să nu vină cu prețul slăbirii suveranității Ucrainei.

Negrescu: Pacea nu trebuie să slăbească suveranitatea Ucrainei

Obiectivul comun al țărilor democratice este ca pacea să fie durabilă. Totodată, să nu vină cu prețul slăbirii suveranității Ucrainei sau al securității europene. Eforturile administrației americane sunt lăudabile, spune Negrescu.

Orice plan trebuie să includă garanții reale de securitate, să respecte dreptul internațional. De asemenea, să evite concesiile unilaterale care ar putea crea precedente periculoase pentru întreaga regiune.

Negrescu: Europa și România trebuie să fie parte activă în proces

Europa și România trebuie să fie parte activă în acest proces. Securitatea noastră comună depinde de modul în care gestionăm acest moment, subliniază europarlamentarul.

România și Uniunea Europeană au susținut constant dreptul Ucrainei de a decide asupra propriului viitor și vor continua să sprijine împreună cu Statele Unite o soluție care aduce pace, dar și stabilitate pe termen lung.

O pace negociată cu responsabilitate

O pace negociată cu responsabilitate, împărtășită și garantată de parteneri, poate oferi șansa reală la reconstrucție și securitate durabilă, consideră Negrescu.

Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm. Pacea trebuie să fie un angajament care protejează oamenii și valorile noastre comune, conchide europarlamentarul.

Ultimatum pentru Zelenski

Președintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Zelenski. Liderul ucrainean are șase zile să accepte planul de pace propus de Washington. Termenul limită este joi, 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței americane.