Salariul minim va crește în anul următor, afirmă Budăi. Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”, scrie pe Facebook Marius Budăi.

El afirmă că social-democrații s-au „luptat” atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariații care au cele mai mici venituri.

„Personal, în calitate de ministru al muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, încheie Budăi.

Guvernul urmează să decidă, în perioada următoare, dacă va majora salariul minim începând din 2026.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei. În interiorul coaliției de guvernare nu există un acord clar cu privire la majorarea salariului minim.