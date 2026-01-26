Prima pagină » Politic » Budăi reia tema lăutarului: Cântă fals, chiar dacă lui i se pare că e privighetoare

Budăi reia tema lăutarului: Cântă fals, chiar dacă lui i se pare că e privighetoare

Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare, spune, luni, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), după ce prim-ministru Bolojan a făcut o comparație între taxele din România și cele din Europa. „Sună fals”, adaugă Budăi.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
26 ian. 2026, 08:53, Politic

Budăi scrie, luni, pe Facebook că foarte mulți români au mers prin Europa și pot face comparația nu doar între taxe, ci și între venituri. Iar în România, oamenii trăiesc greu nu pentru că „nu plătesc destule taxe”, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este mare față de toate celelalte state UE.

„Când a comparat taxele din România cu cele din Europa a sărit partea cu salariul minim… A sărit și peste partea cu inflația, a sărit peste partea cu pensiile…. Și n-am auzit niciun cuvințel despre impozitarea progresivă, care se aplică cu succes în aproape toate statele UE! Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie! Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua „fără excepții”! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust!”, săune Marius Budăi.

Fostul ministru PSD al Muncii adaugă că nu pot fi tratați cu aceeași măsură persoanele cu dizabilități, oamenii cu boli grave, tinerii aflați la început de drum sau familiile în care copiii merg la culcare fără să fi mâncat.

„Inflexibilitatea și neadaptarea la realitate nu înseamnă „eficiență în guvernare”, ci lipsă de omenie! O regulă unică, aplicată mecanic, poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare! Am acceptat prea mult aceste politici de dreapta. Nu va mai fi niciun pachet de la Guvern, fără Programul PSD de stimulare economică și niciun vot PSD pentru buget, fără o creștere de venituri pentru seniori!”, mai spune Marius Budăi.

Tema lăutarului și replica premierului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a spus că „mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist” și că „ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul”.

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre afirmația unui primar, potrivit căruia „Bolojan cântă la vioară și PSD dansează”, Manda a răspuns: „Nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă de multe ori, nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm”.

El a lăsat deschisă posibilitatea schimbării premierului. „Cred că ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu am reuși să-l mai ascultăm”, a adăugat secretarul general PSD.

Premierul Ilie Bolojan a spus că este premierul României atâta timp cât există o majoritate parlamentară, iar această majoritate va fi testată în angajăriule de răspundere. El i-a răspuns și lui Claudiu Manda, care l-a numit „lăutar”: „Nu lucrez după ureche”.

