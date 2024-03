Schimbare la 180 de grade. Negoiţă, după ce marţi a spus că Piedone chiar ştie administraţie: Mult succes, Cătălin Cîrstoiu

„Mie nu mi-a plăcut şi eu simt că nu sunt făcut pentru politică. Îmi pare rău că spun mult prea direct ce gândesc. Eu nu am spus că votez cu altcineva, să fie clar. Ştim bine... Vă faceţi treaba şi o faceţi bine că interpretaţi lucrurile, le schimbaţi din context, dar ce relevanţă are cum votez eu? Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranţă, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin şi cred din ce am înţeles până acum... Dar, să ne înţelegem, mai avem două luni, pentru Dummnezeu, nu mai interpretaţi lucrurile şi nu mai încercaţi să smulgeţi de la mine chestiuni pe care nu le gândesc, nu le cred în felul ăla. Mult succes, Cătălin”, spune primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă.

„Pe Cătălin Cîrstoiu nu-l cunosc, însă am înţeles că e un manager foarte bun şi o să plecăm de la premisa că ştie, dar Piedone chiar ştie administraţie”, spunea marţi primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă.

El a fost întrebat la Antena 3 pe cine ar prefera ca primar general, Cătălin Cîrstoiu, Cristian Popescu Piedone sau Nicuşor Dan.

Managerul Spitalului Universitar, Cãtãlin Cârstoiu, este candidatul comun PSD-PNL la alegerile pentru Primãria Capitalei.

PSD şi PNL vor susţine la alegeri actualii primari din sectoarele 3,4 şi 6, Robert Negoiţă, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. De asemenea, vor avea candidaţi comuni la sectoarele 1,2 şi 5.