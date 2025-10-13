Secretarul General al ONU salută eliberarea ostaticilor înainte de summitul păcii la Sharm el-Sheikh

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat luni eliberarea ultimilor ostatici israelieni în viaţă, ţinuţi în Fâşia Gaza timp de 738 de zile.

Guterres a cerut părţilor să-şi „onoreze angajamentele”, informează AFP și The Associated Press.

„Sunt profund uşurat că şi-au regăsit libertatea şi că se vor putea întâlni în curând cu rudele lor, după suferinţele iemnse pe care le-au îndurat”, a declarat acesta.

Antonio Guterres urmează să participe luni, la Sharm el-Sheikh, în Egipt, la summitul păcii în Fâşia Gaza.

El a anunțat că îndeamnă toate părţile să continue acest elan și să-şi onoreze angajamentele în baza armistiţiului pentru a pune capăt războiului cumplit din Fâşia Gaza.

De asemenea, el își reiterează apelul la predarea rămășițelor ostaticilor.

„ONU acţionează pentru a susţine toate eforturile de încetare a conflictului din Fâşia Gaza şi de a uşura sufeinţa civililor”, se arată în comunicatul emis la Sharm el-Sheikh.