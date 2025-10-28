Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”

În singurul său interviu înainte de summitul climatic Cop30 de luna viitoare, Antonio Guterres a recunoscut că este acum „inevitabil” ca omenirea să depășească obiectivul din acordul climatic de la Paris, cu „consecințe devastatoare” pentru lume.

El i-a îndemnat pe liderii care se vor reuni în orașul Belem, situat în pădurea tropicală braziliană, să realizeze că, cu cât amână reducerea emisiilor, cu atât este mai mare pericolul de a depăși „puncte de cotitură” catastrofale din Amazon, Arctica și oceane.

„Să ne recunoaștem eșecul”, a declarat el pentru The Guardian și organizația de știri Sumaúma, cu sediul pe Amazon. „Adevărul este că nu am reușit să evităm o depășire a temperaturii de peste 1,5°C în următorii câțiva ani. Iar această depășire a limitei de 1,5°C are consecințe devastatoare. Unele dintre aceste consecințe devastatoare sunt puncte de cotitură, fie că este vorba de Amazon, fie de Groenlanda, fie de vestul Antarcticii sau de recifele de corali.”

El a spus că prioritatea la Cop30 a fost schimbarea direcției: „Este absolut indispensabil să schimbăm cursul pentru a ne asigura că depășirea este cât mai scurtă posibil și de intensitate cât mai scăzută, pentru a evita punctele de cotitură precum Amazonul. Nu vrem să vedem Amazonul ca pe o savană. Dar acesta este un risc real dacă nu schimbăm cursul și dacă nu facem o scădere dramatică a emisiilor cât mai curând posibil.”

Recorduri de căldură

Ultimii 10 ani ai planetei au fost cei mai fierbinți din istoria înregistrată. În ciuda alarmei științifice crescânde cu privire la viteza creșterii temperaturii globale cauzate de arderea combustibililor fosili – petrol, cărbune și gaze – secretarul general ONU a declarat că angajamentele guvernamentale au fost insuficiente.

Mai puțin de o treime dintre națiunile lumii (62 din 197) și-au trimis planurile de acțiune climatică, cunoscute sub numele de contribuții stabilite la nivel național (NDC) în temeiul acordului de la Paris.

SUA, sub conducerea lui Donald Trump, au abandonat procesul. Europa a promis, dar până acum nu a reușit să își îndeplinească angajamentele. China, cel mai mare emițător de gaze din lume, a fost acuzată că nu și-a asumat angajamente suficiente.