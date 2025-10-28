Amazonul riscă să devină savană – avertisment dur înaintea COP30

Transformarea Amazonului într-o savană ar putea deveni realitate dacă omenirea nu acționează imediat.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian și publicației amazoniene Sumaúma, Guterres a fost ferm: „Este inevitabil că în următorii ani vom depăși pragul de 1,5 grade. Iar depășirea acestui prag va avea consecințe devastatoare”.

Șeful ONU a recunoscut că umanitatea „nu a reușit să evite depășirea” obiectivului stabilit de Acordul de la Paris și se confruntă acum cu riscul de a declanșa puncte de inflexiune ireversibile în pădurea tropicală amazoniană, Groenlanda, Antarctica și recifele de corali.

„Este nevoie să schimbăm direcția”, a insistat Guterres. „Trebuie să ne asigurăm că pragul de 1,5°C este depășit cât mai scurt și cât mai puțin intens posibil, pentru a împiedica Amazonul să se transforme într-o savană”.

Un raport publicat marți de Organizația Națiunilor Unite confirmă gravitatea situației: pe baza planurilor naționale prezentate, emisiile globale de gaze cu efect de seră vor scădea cu doar 10% până în 2035 față de nivelurile din 2019.

Această cifră este „departe de ceea ce este necesar” – pragul de 1,5°C ar necesita o reducere de 60%.

Doar 62 dintre cei 197 de semnatari ai Acordului de la Paris și-au prezentat la timp planurile naționale actualizate, evidențiind lipsa de angajament a majorității guvernelor în pofida celor mai calde decade din istorie.

Guterres a atacat influența industriei combustibililor fosili: „Știm cu toții ce vor: să-și mărească profiturile, făcând umanitatea să plătească prețul distrugerii”.

El a cerut guvernelor să reechilibreze reprezentarea la summiturile climatice, acordând mai mult spațiu societății civile și comunităților indigene, pe care le consideră „cei mai buni gardieni ai naturii”.

„Era combustibililor fosili se apropie de sfârșit”

„Revoluția energiei regenerabile a început deja și se va accelera: umanitatea nu va avea cum să utilizeze tot petrolul și gazul deja descoperite”, a afirmat secretarul general.

Summit-ul COP30, care va avea loc în inima Amazonului, va include programul Tropical Forests Forever Facility, care vizează strângerea a 125 de miliarde de dolari pentru protecția pădurilor tropicale. O cincime din fonduri vor fi direcționate direct către comunitățile indigene.

Anul 2026 va fi ultimul al lui António Guterres în funcția de secretar general. Privind retrospectiv la cei nouă ani petrecuți la cârma ONU, el a recunoscut că „a dat prioritate climei prea târziu”, dar a promis: „Nu voi renunța niciodată la angajamentul meu față de acțiunile climatice și protecția naturii. Este bunul nostru cel mai prețios: Mama Pământ”.