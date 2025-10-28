ONU: Noile planuri climatice ale țărilor vor începe să reducă emisiile globale

Analiza secretariatului ONU pentru schimbări climatice (UNFCCC) sugerează că, dacă planurile țărilor de combatere a schimbărilor climatice vor fi puse în aplicare, cantitatea anuală de gaze cu efect de seră emise în atmosferă va scădea cu 10% până în 2035, față de nivelurile din 2019.

Acest calcul marchează prima dată când UNFCCC prevede o scădere constantă a emisiilor globale, care au crescut în mod constant din 1990.

Reducerea prevăzută de 10% este cu mult sub scăderea de 60% a emisiilor necesară până în 2035 pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius peste temperaturile preindustriale – pragul peste care oamenii de știință spun că ar avea loc efecte mult mai grave, potrivit Reuters.

Summit climatic COP30

Acest deficit adaugă presiune înaintea summitului climatic COP30 de luna viitoare din Brazilia, pentru ca țările să-și intensifice eforturile – chiar dacă Statele Unite retrag politicile climatice sub președinția lui Donald Trump.

„Omenirea îndreaptă acum în mod clar curba emisiilor în jos pentru prima dată, deși încă nu suficient de repede”, a declarat Simon Stiell, șeful UNFCCC.

„Acum este rândul COP30 și al lumii să răspundă și să arate cum vom accelera ritmul”, a declarat Stiell într-un comunicat.

Multe țări au întârziat să prezinte obiective climatice mai ambițioase, pe fondul provocărilor economice și geopolitice.

UNFCCC a publicat, de asemenea, un raport detaliat privind cele 64 de țări care au respectat termenul limită din septembrie pentru prezentarea planurilor climatice finale, dar acestea reprezentau doar 30 % din emisiile globale.

Pentru a oferi o evaluare mai completă, UNFCCC a declarat că a realizat o analiză globală, incluzând obiectivele pe care țările le-au anunțat, dar nu le-au prezentat încă în mod oficial, cum ar fi China și UE.

Această evaluare include încă incertitudini. De exemplu, ea include angajamentul SUA de reducere a emisiilor până în 2024, pe care Trump se așteaptă să îl anuleze, lăsând neclară traiectoria viitoare a emisiilor SUA.

China, care produce în prezent aproximativ 29% din emisiile globale anuale, s-a angajat luna trecută să reducă emisiile cu 7% până la 10% față de nivelul maxim până în 2035, dar nu a precizat când va fi atins acest nivel maxim.