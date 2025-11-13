Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, Alexandru Dimitriu afirmă că ”În fiecare campanie, fără excepție, PNL vine cu aceeași șmecherie ieftină”.

”Hai să o spunem pe față: știu și eu, știu și bucureștenii ce urmează să facă. Mi-am asumat rolul de coordonator politic al campaniei lui Cătălin Drulă și știam ca urmează și mizeriile astea.

Va fi o rundă de sondaje fabricate, împinse agresiv prin presă, promovate ulterior la ”influencerii” care îl înjurau și îi făceau campanie negativă lui Nicușor Dan anul trecut”, a scris șeful de campanie a lui Cătălin Drulă.

De altfel, Alexandru Dimitriu arată că ”Eu am fost în ultimele luni zilnic alături de Cătălin în stradă. Și acolo vedem cel mai bun sondaj. Sunt oamenii care ne încurajează, care ne spun „nu e nevoie de niciun pliant, pe voi vă votez”.

Și e disperarea unei mașinării a mafiei care îl ataca zilnic pe Cătălin, plimbă mașini cu LED-uri prin oraș, răspândesc minciuni. Așa, că PNL, vă spun astăzi: puteți să mai scoateți 10.100 de sondaje. Fabricați câte vreți”.