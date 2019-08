|Senator PNL: PSD+ALDE au distrus sectorul Industrie, după ce au falsificat bugetul şi rectificarea bugetară

Liderul senatorilor PNL Florin Cîţu a acuzat coaliţia PSD-ALDE că a distrus sectorul industrie, iar datele INS de trei luni încoace arată o scădere a producţiei industriale. Liberalul a precizat că aceasta e dovada furtului PSD-ALDE, însă vor răspunde toţi pentru aceste acţiuni.

„PSD+ALDE au distrus sectorul Industrie! INS a publicat trei luni la rând de scădere a producţiei industriale. Coaliţia PSD+ALDE a furat banii destintati investiţiilor şi i-a băgat în propriile buzunare. După aceea a falsificat bugetul şi rectificarea bugetară pentru a ascunde o parte din dezastru. Doar o parte pentru că tot a rămas o gaură de 10.4 miliarde lei”, a scris Florin Cîţu, sâmbătă, pe Facebook.

Liderul senatorilor PNL a reamintit despre efectele OUG 114, supracciza la combustibil, suprataxarea contractelor part-time, taxa pe stâlp şi TVA defalcat care se adaugă la „furtul PSD+ALDE”.

„La furtul PSD+ALDE se adaugă efectele OUG 114, supraaccizei la combustibil, supratraxarea contractelor part-time, taxa pe stâlp II, TVA defalcat, etc, etc etc. Acesta este rezultatul guvernării PSD+ALDE şi nu mai poate fi ascuns de INS. Să fie clar. Aceasta este dovadă furtului PSD+ALDE. Avem şi dovada că au fasificat datele oficiale”, a completat senatorul PNL.

Liberalul a avertizat că vor răspunde toţi pentru că „au îngropat industria”.

„Răspund toţi. Tot guvernul, secretarii de stat, preşedinte Curtea de Conturi, conducere CNSP şi toţi cei care au girat falsificarea datelor pentru a susţine jaful PSD+ALDE. Toţi cei care au închis ochii în schimbul unei sinecuri deşi rolul lor era să-i protejeze pe români de furtul PSD+ALDE din banul public. Au îngropat industria dar vor plăti pentru asta”, a conchis Cîţu.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială a scăzut în iunie atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 6,6%, respectiv cu 4,1%, informează INS.

În luna iunie 2019, producţia industrială a scăzut faţă de luna precedentă cu 7,0% ca serie brută şi cu 1,0% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

