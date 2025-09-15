Senatorii au ținut un moment de reculegere la solicitarea AUR, în memoria activistului Charlie Kirk

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gest simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-marxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie”, a spus senatorul AUR Ștefan Geamănu la începutul ședinței din Senat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a aprobat tacit solicitarea parlamentarului AUR.

Toți senatorii s-au ridicat și au păstrat un moment de reculegere.