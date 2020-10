Senatorul Mitt Romney condamnă graţierea acordată de preşedintele Donald Trump aliatului său, Roger Stone. „Corupţie istorică”, a vociferat republicanul pe Twitter

Senatorul republican, Mitt Romney, a criticat pe Twitter decizia preşedintelui Donald Trump de a-l graţia pe vechiul său aliat, Roger Stone. Romney a clasificat acţiunea lui Trump drept „corupţie istorică” pentru faptul că a comutat, prin puterea funcţiei în care este investit, sentiţa dată de Curtea Supremă de Justiţie.

Unprecedented, historic corruption: an American president commutes the sentence of a person convicted by a jury of lying to shield that very president.