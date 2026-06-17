Senatul adoptă modificarea Codului penal privind exploatarea sexuală online a copiilor

„Copiii noștri nu sunt o marfă ce poate fi exploatată pentru profit! Este datoria noastră să-i protejăm!”, se arată în comunicatul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Potrivit comisiei, proiectul reprezintă „un pas esențial în consolidarea cadrului legal național pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale online a copiilor”, fiind aliniat standardelor internaționale și evoluțiilor din mediul digital.

„Într-un mediu online aflat într-o evoluție extrem de rapidă și care favorizează inclusiv noi forme de exploatare a copiilor, această reformă legislativă aduce clarificări substanțiale în legislația penală, plasând explicit copilul în centrul protecției”.

Una dintre modificările centrale este înlocuirea sintagmei „pornografie infantilă” cu „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”.

„Schimbarea de terminologie subliniază că nu este vorba despre conținut obscen, ci despre dovezi ale unor infracțiuni grave”, precizează inițiatorii.

Proiectul stabilește și noi limite de pedeapsă: „producerea materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, cea mai gravă formă, este sancționată cu închisoare de la 5 la 12 ani”, „promovarea sau expunerea acestora se pedepsește cu închisoare de la 3 până la 10 ani”, iar „procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție” cu pedepse între 2 și 7 ani.

Sunt incriminate explicit și faptele de grooming, inclusiv în situațiile în care făptuitorul este minor, iar legea introduce referiri la utilizarea inteligenței artificiale în generarea sau manipularea unor astfel de materiale.

„Legea răspunde și noilor riscuri generate de evoluțiile tehnologice, introducând pentru prima dată referiri explicite la utilizarea inteligenței artificiale”.

De asemenea, sunt majorate pedepsele pentru accesarea materialelor, de la 1-3 ani la 1-5 ani de închisoare, și pentru participarea la spectacole cu astfel de conținut, de la 1-5 ani la 2-7 ani.

Parcursul legislativ continuă prin transmiterea proiectului către Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională.