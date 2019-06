Şerban Nicolae: Domnule Iohannis, promulgaţi Legea! Domnule Isărescu, organizaţi repatrierea aurului!/ Atac la Tăriceanu: Nu e membru PSD. Niciun senator PSD nu a zis că îl susţine pe Isărescu

Senatorul PSD Şerban Nicolae l-a îndemnat pe şeful statului Klaus Iohannis să promulge Legea privind repatrierii aurului, declarată constituţională de către CCR, iar pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu să organizeze repatrierea aurului.

„Aur curat constituţional. Curtea Constituţională a României a respins, cu largă majoritate, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Klaus Werner Iohannis, PNL şi USR împotriva propunerii legislative prin care aurul constituit ca rezervă de Banca Naţională a României să fie deţinut integral în ţară! Proiectul meu, la care l-am asociat, din proprie iniţiativă pe Liviu Dragnea, a avut susţinerea parlamentarilor Partidului Social Democrat şi a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, PNL, USR şi UDMR votând împotrivă. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR (propus şi votat de parlamentarii PSD!) s-a opus din răsputeri acestei propuneri, susţinând chiar teze pentru care un student la ASE ar pica examenul de specialitate fără drept de apel”, a scris Şerban Nicolae, miercuri, pe Facebook.

„Domnule Iohannis, promulgaţi Legea! Domnule Isărescu, organizaţi repatrierea aurului! Măcar atât să faceţi pentru România ca demnitari ai statului român. Poate nu întâmplător, decizia Curţii Constituţionale a României în această speţă s-a dat de Ziua Drapelului Naţional, 26 iunie”, a completat senatorul PSD.

Reacţia social-democratului, care a fost alături de Liviu Dragnea, iniţiator al Legii, vine după ce Curtea Constituţională a respins sesizarea PNL şi USR pe proiectul legislativ iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae care prevede ca Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.

Judecătorii CCR au decis să respingă sesizarea pe motiv de oportunitate. Prin urmare legea este constituţională.

Şerban Nicolae: Niciun senator PSD nu a zis că îl susţine pe Isărescu. Tăriceanu nu e membru PSD

Şerban Nicolae a declarat, miercuri, că niciun senator PSD nu şi-a arătat sprijinul pentru candidatura lui Mugur Isărescu privind funcţia de guvernator BNR. Cu privire la anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu de susţinere a lui Isărescu, senatorul a spus că acesta nu face parte din PSD.

„Niciun senator nu a exprimat o asemenea susţinere. De altfel, erau circulate mai multe informaţii, nu erau foarte corecte, cum că domnul Mugur Isărescu ar fi propunerea altor grupuri parlamentare sau ar avea susţinerea acestora. Niciun senator PSD nu a spus că îşi doreşte să îl susţină sau nu a găsit un argument pozitiv pentru a-l susţine pe domnul Isărescu. Nici nu ai un termen de comparaţie, dacă domnul Isărescu a fost guvernatorul BNR în ultimii 30 de ani nu avem cu ce compara, decât cu propria prestaţie. La ora actuală este în exerciţiul unui mandat dat de parlamentarii PSD”, a declarat Şerban Nicolae, la finalul şedinţei grupului PSD din Senat.

Senatorul PSD mai precizat că le-a transmis colegilor că în cazul în care va fi susţinut Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al BNR şi va fi luată oricare altă decizie fără a se ţine cont de punctul de vedere al grupului senatorial al PSD, atunci îşi va depune mandatul.

„Am spus că dacă se ia o decizie şi asta este dorinţa grupului, eu nu mai pot reprezenta grupul ca lider”, a explicat Nicolae.

El a afirmat că Viorica Dăncilă era aşteptată la şedinţa senatorilor PSD pentru a discuta despre Mugur Isărescu, însă aceasta nu s-a prezentat.

„Da, am invitat-o (pe Viorica Dăncilă - n.r). Nu ştiu ce s-a întâmplat, de regulă nu mergem pe ideea confirmării. Am avut o discuţie cu domnia sa luni. I-am spus că am avut şedinţa de grup a senatorilor PSD şi că s-au exprimat mai multe nemulţumiri legată de această vehiculată informaţie cum că PSD l-ar susţine şi vota pe Isărescu pentru un nou mandat de guvernator. Am stabilit împreună că va veni la şedinţa de grup miercuri, la ora 14:00”, a susţinut Şerban Nicolae.

Liderul senatorilor PSD a adăugat că nu crede a fost decis undeva ca PSD să îl susţină pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat guvernator BNR.

Întrebat despre afimaţiile preşedintelui ALDE privind acest subiect, social-democratul a afirmat: „Domnul Tăriceanu nu e membru PSD. De aici a apărut şi confuzia că ALDE ar propune candidatura domnului Isărescu. În niciun caz nu o să îl susţin pe domnul Isărescu”.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că în urma discuţiilor cu preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă, coaliţia PSD-ALDE îl va susţine pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru un nou mandat. În noul Consiliul de Administraţie, PSD va face patru numiri, ALDE una, PNL două, iar USR una.

