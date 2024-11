George Simion a intrat în sala unde se desfăşura dezbaterea electorală la Antena 3 CNN, deşi iniţial a anunţat că nu va participa.

Simion a fost întrebat cum comentează informaţiile cum transmise de preşedintele Comisiei de Control a SRI că ar exista imagini cu el în timpul unor discuţii cu agenţi GRU.

„Un senator sau deputat PNL este în campanie electorală. Poziţia SRI a fost spusă clar. Deci nu e vorba de nimeni de la SRI. Cer SRI să spună orice probă, orice dovadă are”, a spus Simion.

Un jurnalist l-a întrebat pe Simion cum comentează declaraţia şefului Poliţiei din Moldova care a spus că au fost oprite la graniţă mai multe autocare cu cetăţeni din Rep. Moldova care erau plătiţi cu diverse sume de bani de organizaţii controlate de Kremlin pentru a participa la protestul AUR organizat la Summitul PPE din primăvara anului 2024. Acelaşi şef al Poliţiei a vorbit despre legăturile lui Simion cu politicieni pro-ruşi de la Chişinău.

„Se aduc nişte denigtrări şi nişte atacuri nejustificate la adresa noastră. Şi eu fac apel la domnul Ciolacu, la autorităţi, la Poliţie... (...). Nu au existat şi nu am cunoştinţă despre asemenea autocare. Noi am organizat la Summitul PPE un protest. Nu au existat violenţe (...). Interdicţia mea în Rep. Moldova şi Ucraina este strict legată de activităţile unioniste pe care le am şi le-am desfăşurat”, a răspuns George Simion.

Chestionat despre imaginile în care ar apărea cu agenţi ruşi GRU, imagini despre care eurodeputatul Cristian Terheş a spus că au ajuns la Bruxelles, George Simion a spus că nu are de ce să se teamă: „Nu am scheleţi în dulap. Dacă există imagini pot să apară. Singura informaţie din spaţiul public e că la 2 de ani, prin 2012 m-aş fi văzut cu cineva dintr-o agentură...”.

Întrebat dacă este agent rus, Simion a spus: „Nu”.

Ulterior, Simion a fost întrebat cum ar putea reprezenta România ca preşedinte fiind persona non grata în Moldova şi Ucraina. El a răspuns: „Mai bine ca domnul Ciolacu şi la fel de bine ca domnul Donald Trump”. Totuşi, Donald Trump nu are niciun fel de interdicţie de intra în vreun stat.

Simion a fost întrebat dacă se va retrage din cursa electorală în cazul în care imaginile în care apare cu agenţi GRU apar în spaţiul public. Simion a spus: „Cu siguranţă. Şi cer SRI să spună dacă există imagini autentice cu mine”.

„Sunt acuzaţii şi dovezi clare cum că unul dintre candidaţi, George Simion, a avut întâlniri cu ofiţeri GRU şi inclusiv a încercat să detruneze întâlniri paşnice, marşuri de susţinere electorale. Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus preşedintele Comisiei de Control a SRI, Ioan Chirteş. Acesta a menţionat că autorităţile statului trebuie să facă lumină în acest caz.