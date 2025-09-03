Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică

„Regimul ~democratic~ face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, scrie pe Facebook liderul AUR, George Simion.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că moțiunile vor fi depuse miercuri.

Întrebat când ar putea fi dezbătute moțiunile de cenzură, Peiu a spus: „Păi asta nu depinde de noi. Noi suntem minoritari în Parlament, inclusiv în Biruul Parlament. (…) AUR dorește un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar. Birourile Permanente Reunite vor stabili un calendar care include citirea moțiunilor. În mod logic, citirea moțiunilor se va face mâine (joi -n.r.)”.

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au anunțat că vor depune moțiuni de cenzură după ce Executivul și-a angajat răspunderea pe cinci proiecte de lege.